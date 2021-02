Eindhovense politiek wil ‘radicaal plan’ voor Kruisstraat: ‘Hoe hebben we het zo ver kunnen laten komen?’

Grote brand bij Eindhovens recycling­be­drijf onder controle, nablussen gaat nog uren duren

7 februari EINDHOVEN - Bij sloop- en recyclingbedrijf Mirec op het Eindhovense bedrijventerrein De Hurk is zondagochtend brand uitgebroken. In een open loods brandden afgedankte computeronderdelen, liet de brandweer weten. Afgelopen najaar was er bij het bedrijf aan de Dillenburgstraat ook al brand. Destijds was er veel overlast door rook en stank in de nabijgelegen woonwijk. Volgens de brandweer is de brand inmiddels onder controle, maar gaat het nablussen nog uren duren.