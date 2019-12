Eindhovense politiek wil zachte landing voetbalclub Wodan

Ze nemen de beslissing weliswaar met pijn in het hart, de fracties in de Eindhovense gemeenteraad. Maar dat er voor de noodlijdende amateurvoetbalclub Wodan geen toekomst is weggelegd, daar zijn de meeste fraacties van overtuigd. Daarmee lijkt het doek voor Wodan definitief te zijn gevallen.

Wel gunnen de fracties de club een zachte landing. Dat wil zeggen dat de nu op papier failliete voetbalclub het lopende seizoen toch mag afmaken. Daarmee wordt voorkomen dat de 400 Wodan-voetballers in Eindhoven-Noord niet van de ene op de andere dag op straat komen te staan.

Sportpark Bokt

Dat er op sportpark Eindhoven-Noord volgend voetbaljaar toch nog zal worden gevoetbald, hangt af van de leden van voetbalclub Nieuw-Woensel. Die moeten nog besluiten of ze willen verhuizen van de huidige locatie, sportpark Bokt, naar Eindhoven-Noord.

Dat voorstel heeft het college van B en W gedaan om het amateurvoetbal voor Eindhoven-Noord te behouden. Als Nieuw-Woensel met die verhuizing instemt, krijgt de club van de gemeente daar intensieve begeleiding, ook om er voor te zorgen dat instroom van nieuwe leden, afkomstig van Wodan, soepel en gladjes verloopt.

Sporthart

,,Een voetbalclub opheffen, dat is iets wat geen enkele wethouder graag doet", hield de Eindhovense sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA) de raadsfracties dinsdagavond voor. ,,Iedereen in Eindhoven met een sporthart huilt vandaag dan ook een beetje. Maar dit is onvermijdelijk, de problemen zijn te groot.”

Dat die problemen meer behelzen dan alleen een torenhoge hypotheekschuld die niet kan worden afgelost, werd nog eens door raadslid Marco van Dorst van D66 onder de aandacht gebracht. ,,Het gaat niet alleen om geld, het gaat ook om een afnemend aantal leden, om een gebrek aan vrijwilligers en een gebrek aan ouders die hun kinderen met een auto naar een uitwedstrijd willen brengen.”

Van Dorst reageerde daarmee op een voorstel van SP-fractievoorzitter Murat Memis. Hij wilde de schulden van Wodan - ongeveer 7 ton - voorlopig bevriezen en de club zo de kans op een nieuw leven bieden.

Risico

,,Het is allerminst zeker dat er voetbal blijft in Eindhoven-Noord. Als Nieuw-Woensel niet wil verhuizen, is er niets meer", aldus Memis. ,,Dat risico moeten we niet nemen. Laten we de club nog een kans geven.”

Dat voorstel kon niet alleen rekenen op kritiek van D66, ook door de andere partijen werd het uitgesproken negatief benaderd. ,,En wat betekent dit voor de andere voetbalclubs in Eindhoven", was de reactie van PvdA’er Patrick van Tuijn. ,,Krijgen die zo niet een vrijbrief om ook lukraak maar geld uit te geven?”