Eindhovense presentatrice Cindy de Koning na 20 jaar van de buis

PSV staat voor de Pe­pi-proef: hoe de Amerikaan­se spits naar Eindhoven moet komen

Het verhaal over de krachtproef die PSV wacht om Ricardo Pepi de komende week definitief in te lijven, begint met mooi nieuws. Er wordt dit weekend namelijk getrouwd in Beieren, waar Bundesliga-club FC Augsburg zetelt. Een prominent lid van dat team is een van de twee hoofdpersonen bij deze gebeurtenis, die uiteraard gepaste aandacht van de teamgenoten verdient.