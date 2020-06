Eindhovense producer Y’Skid laat zich inspireren door 214 verfkleuren: elke dag een nieuwe beat

,,Ik maak al zo lang muziek, en ik heb veel te veel”, zegt Frank Sens, alias Y’skid. De Eindhovense dj en producer maakte tot voor kort altijd beats in dienst van iemand anders, zoals rappers Extince en Fresku. ,,Zoveel muziek die ik maakte heeft geen plek gekregen—omdat het door geen enkele rapper opgepikt is, of omdat ik het zelf beu was. Ik zit in een bepaalde sfeer waarin ik iets maak, en de volgende dag is de sfeer weer anders. Dan gaat zo'n beat de kast in, en pas als ik die weer ben vergeten en ooit opnieuw tegenkom, kan ik bepalen of het het waard is om aan zo'n idee door te werken.”