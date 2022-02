Eindhovense proef met basisinkomen voor kwetsbare jongeren mag doorgaan, wettelijke bezwaren van tafel

55.000 tv-kopers willen geld zien van Philips; snel besluit over behande­ling rechtszaak

EINDHOVEN - Terwijl met name in Amerika massaclaims Philips om de oren vliegen in het fiasco rond de slaapapneu-apparaten wordt het concern in Nederland nog altijd achtervolgd door een spook uit het verleden: de verboden prijsafspraken over beeldbuis-tv’s. Philips ging de bietenbrug op en al bijna tien jaar proberen consumenten geld terug te krijgen.

