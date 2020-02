Eindhovense profs in de clinch met onderzoeksfinancier

'Verkiezin­gen gemeente­raad als inspraak over Vestdijk in Eindhoven’

17 februari EINDHOVEN - De verkiezingen van 2018 voor de gemeenteraad in Eindhoven moeten gezien worden als een vorm van inspraak over de afsluiting van de Vestdijk voor doorgaand verkeer. Dat voert de gemeente aan in de rechtszaak die woensdag gehouden wordt over de inrichting van de Vestdijk.