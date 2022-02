Eindhovense PvdA-kandidaat sympathiseerde met Grijze Wolven

Murat Karatas is sinds een jaar of vier actief voor de PvdA in Eindhoven. Hij staat voor het eerst op de kandidatenlijst en kreeg plek zes. De partij heeft nu zes zetels in Eindhoven. Vanwege het vertrek van voormalig lijsttrekker Yasin Torunoglu en fractievoorzitter Hafid Bouteibi is Murat Karatas de eerste niet-Westerse kandidaat op lijst. Hij wil met een persoonlijke campagne stemmen gaan werven in zijn Turkse achterban.