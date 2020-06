Eindhovense raad: help weeskind uit vluchtelingenkampen

Doel is dat Eindhoven zich aansluit bij het initiatief ‘Coalition of the Willing’ van Vluchtelingenwerk, Defence for Children en Stichting Vluchteling. Zij willen dat het kabinet 500 kinderen die zonder ouders in de kampen leven naar Nederland haalt. Ze vragen gemeenten om samen dit verzoek te doen, en daarbij aan te geven dat ze eventueel zelf kinderen willen opvangen. Circa 100 gemeenten doen tot nu toe mee, waaronder Amsterdam en Den Haag. In Zuidoost-Brabant gaat het om Laarbeek, Nuenen en Geldrop-Mierlo. Het Eindhovense college wees aansluiting tot nu toe af.

Geen reden om af te wijken

In Nuenen nam het CDA het initiatief om mee te doen aan de ‘Coalition of the Willing’. De Nuenense CDA-fractie wijkt daarmee af van het kabinetsbeleid en het landelijke partijstandpunt. ,,We hebben hier onze eigen verantwoordelijkheid’’, aldus raadslid Cees Meijvis. In Eindhoven gaat het CDA juist tegenstemmen, aldus fractievoorzitter Linda Hofman. ,,We zeggen altijd dat je landelijk thema’s landelijk moet laten. Waarom zou je je als gemeente in landelijk beleid moeten mengen? Dan zijn er superveel onderwerpen die je op de raadsagenda kan zetten. Waarom zou je als Eindhoven haantje de voorste moeten zijn?” Dat de kinderen in de kampen het moeilijk hebben, is voor Hofman geen reden om van die lijn af te wijken. ,,We zitten niet voor niets bij een landelijke partij. Daar heb je landelijke politiek voor, om daar iets mee te doen.” Maar het landelijke CDA doet dat toch niet? ,,Nee, dat klopt.”