Eindhovense raad mort over Jorritsma

EINDHOVEN - De kritiek van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma op het functioneren van de gemeenteraad is in de politiek niet overal goed ontvangen.

Jorritsma verwijt de raad onder meer zich te veel bezig te houden met de waan van de dag, zei hij zaterdag in een interview in het ED. Maar oplossingen vinden voor actuele problemen in de stad hoort bij het werk van de politiek, zo reageren raadsleden. Enkele partijen vinden het bovendien ongepast dat Jorritsma zich zo direct uitsprak over politieke onderwerpen.

Met name het oordeel van Jorritsma over het reilen en zeilen binnen het sociaal domein stuit op de nodige weerstand. ,,Hier is duidelijk sprake van een botsing van twee werelden", zegt SP-fractievoorzitter Murat Memis. ,,Het gaat echt niet overal goed in de stad. En dat zijn geen incidenten, hier is sprake van een structureel probleem. Er zijn veel mensen die het moeilijk hebben, die diep in de problemen zitten. Daar heeft de burgemeester te weinig oog voor.”

Klappen

In het interview stelde Jorritsma dat de gemeenteraad te weinig oog heeft voor de structurele zaken. Wat betreft het sociaal domein vindt Jorritsma dat er te veel aandacht in de media is voor zaken die niet goed gaan, terwijl er veel wel goed gaat. Raadsnestor Dré Rennenberg valt Memis daarin bij. ,,In die hoek vallen de klappen. Daar moet een burgemeester ook oog voor hebben”

,,Je kunt je afvragen of het gepast is dat de burgemeester, die boven de partijen moet staan, zulke politieke uitspraken moet doen", zegt Linda Hofman, fractievoorzitter van het CDA. ,,Maar dat neemt niet weg dat een deel van zijn kritiek wel terecht is. Veel debatten staan inderdaad in het teken van de waan van de dag. Als raad zouden we inderdaad vaker en dieper met elkaar in debat moeten gaan over de grote lijnen in het beleid. We moeten echt op zoek naar manieren om daar vorm aan te geven.”

Incident

Aan de andere kant worden de raadsleden in hun rol als volksvertegenwoordiger ook door Eindhovenaren aangesproken op zaken die niet goed gaan in de stad, zegt Hofman. ,,Om dat de waan van de dag te noemen, gaat wat ver", zegt valt PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi haar bij. ,,Neem nu de veelbesproken kwestie rond de huishoudelijke hulp. Is dat een incident, of een probleem met een dieper liggende oorzaak? Feit is dat de raad daar wel een antwoord op moet hebben.”