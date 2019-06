Eindhovense raad staat achter SP’er Murat Memis

VideoEINDHOVEN - In een ingezonden brief aan deze krant spreken dertien van de veertien fractievoorzitters in de Eindhovense gemeenteraad hun steun uit aan hun SP-collega Murat Memis .

De fractievoorzitters in de Eindhovense gemeenteraad staan pal achter hun college Murat Memis van de SP. In een ingezonden brief in deze krant spreken ze hun steun uit aan Memis, die sinds eind april vast zit in Turkije, op verdenking van terroristische activiteiten en/of sympathieën. De fractievoorzitters schrijven dat in een ingezonden brief die zaterdag in de krant staat.

,,We willen onze collega en zijn familie een hart onder de riem steken", zegt Niek Rennenberg van het Ouderen Appèl Eindhoven (OAE), die het initiatief voor de gezamenlijke actie heeft genomen. ,,We vinden het verschrikkelijk wat hem is overkomen. Eens te meer blijkt maar weer eens dat in Turkije de democratische regels met de voeten worden getreden, en dat kan toch echt niet. We hopen dat Murat snel weer naar huis kan komen.”

Onder de brief staan de namen van dertien van de veertien fractievoorzitters in de Eindhovense gemeenteraad. De naam van de veertiende fractievoorzitter, Adem Topdag van Denk, ontbreekt. ,,Hij wilde de brief niet ondertekenen", aldus Rennenberg. Topdag zelf was niet voor een reactie bereikbaar. Eerder al wilde Topdag tegen deze krant niet ingaan op de kwestie-Memis om ‘het proces achter de schermen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken niet te verstoren'.

Hartverwarmend

Memis laat via een woordvoerder weten alle steun vanuit Nederlands als ‘hartverwarmend’ te ervaren. Op uitdrukkelijk verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken mijdt de Eindhovenaar van Koerdische afkomst nu tot aan zijn rechtszaak alle publiciteit. Die zaak dient op 2 juli in de Turkse kustplaat Antalya, waar Memis met zijn gezin op vakantie was toen hij eind april werd aangehouden door de politie.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met minister Stef Blok (VVD) van Buitenlandse Zaken over de kwestie.