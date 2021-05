Eindhovense raad trapt op de rem bij haastige wethouder, inkoop Wmo-zorg moet zorgvuldiger

Beperkt aantal aanbieders

In de nieuwe aanbesteding voor 2022 is er daarom nog slechts ruimte voor een beperkt aantal aanbieders. Als hoofdaannemer mogen die wel zelf nog contracten sluiten met kleinere onderaannemers. Dat zal in veel gevallen ook nodig zijn want een voorwaarde van de gemeente is dat aanbieders elke inwoner met een zorgvraag op Wmo-gebied kunnen helpen.

Niet zozeer het beperken van het aantal aanbieders maar vooral het tempo waarin en onduidelijkheid waarmee de veranderingen worden doorgevoerd riep veel vragen op bij de gemeenteraad. Raadslid Marjolein Senden van de PvdA, trok daarom mede namens de VVD, GroenLinks, ChristenUnie en 50Plus aan de rem. Volgens Senden is er veel onrust bij zorgaanbieders over de nieuwe werkwijze. ,,De communicatie laat te wensen over en er is ruis op de lijn over wat de datum is waarvoor partijen zich moeten hebben ingeschreven. Ook maken we ons zorgen over kleine partijen die wel kwaliteit van zorg leveren maar niet de expertise hebben om zich in aanbestedingsprocedures te verdiepen, zeker niet in dit tempo.”