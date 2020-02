EINDHOVEN - De Eindhovense burgemeester Jorritsma zal alsnog opheldering moeten geven over het hoe en waarom rond de ingetrokken brief over de Al Fourqaan-moskee, vinden de raadsfracties.

De Eindhovense politiek is nog niet klaar met de veelbesproken burgemeestersbrief over de Al Fourqaan-moskee. Als het aan de raadsfracties ligt, komt de brief binnenkort opnieuw op de agenda. Er leven in de gemeenteraad namelijk nog tal van vragen over de aanpak in deze kwestie door burgemeester John Jorritsma.

Na een turbulent verlopen debat afgelopen dinsdag tussen de LPF-fractie in de gemeenteraad en burgemeester Jorritsma leek de kwestie afgehandeld. Maar achter de schermen blijkt dat verschillende fracties zeer ongelukkig zijn met het verloop van die discussie.

De manier waarop de LPF het debat aanging en met een - later ingetrokken - motie aan het adres van Jorritsma kwam, heeft in de ogen van tal van fracties de aandacht afgeleid van de inhoud die brief. .,,Onhandig", noemt fractievoorzitter Ruud van Acquoij van de 50-Plus dat. ,,Ongelukkig", vindt zijn D66-college Robin Verleisdonk die gang van zaken.

In de gaten

Naar aanleiding van een tv-documentaire over de islam in Nederland werd onlangs pas duidelijk dat de voormalige Eindhovense burgemeester Rob van Gijzel (PvdA) in september 2016 een brief naar het kabinet heeft gestuurd over de Al Fourqaan-moskee. In de brief uit hij zijn zorgen over de ontwikkelingen rondom die Eindhovense moskee en over het gebrek aan medewerking dat het stadsbestuur krijgt bij het in de gaten houden daarvan.

De opvolger van Van Gijzel, VVD’er John Jorritsma, trok nog geen week na zijn benoeming in Eindhoven die brief weer in. Dat gebeurde nadat Jorritsma overleg over die brief had gevoerd met toenmalig minister van Justitie en partijgenoot Ard van der Steur. Jorritsma deed dat omdat hij met de minister concrete afspraken kon maken over samenwerking op thema's als radicalisering en buitenlandse financiering.

Klip en klaar

,,Dit roept veel vragen op", aldus Verleisdonk. ,,Zijn de zorgen van drie jaar geleden inmiddels weggenomen? En zo ja: hoe dan? Op die vragen zal klip en klaar antwoord moeten komen. En dat vindt ook Van Acquoij. Wat betreft SP-fractievoorzitter Murat Memis kan dat ook in alle vetrouwelijkheid gebeuren. ,,In principe niet, maar als het nodig is zijn wij daar niet tegen. Daar kunnen in dit geval goede redenen voor zijn."