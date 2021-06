Eindhovense raad wil gratis stallingen voor fietsen in binnenstad, ‘fietser belonen in plaats van op kosten jagen’

Of dat ook gaat lukken is echter nog maar de vraag, hield wethouder Monique List de gemeenteraad voor. De wethouder is niet tegen het gratis stallen en vertelde dinsdag nogmaals dat dit ook het advies is van Mobycon. Dat adviesbureau deed in opdracht van de gemeente onderzoek naar hoeveel stallingen er in de toekomst in de binnenstad nodig zijn.