Eindhovense raadsleden hebben moeite met coronaboetes: ‘Dring aan op aanpassing regels’

Oppositiepartij D66 en coalitiepartij PvdA komen woensdagavond - tijdens het vervolg van de raadsvergadering van gisteren - met een motie over de coronaregels. Ze willen horeca-ondernemers vrijstellen van de verplichting om klanten 1,5 meter afstand te laten houden. Ze doen dit omdat ondernemers op het Stratumseind zeggen dat die regel moeilijk te handhaven is. Raadslid Mary-Ann Schreurs komt met een motie tegen het feit dat wie een coronaboete krijgt ook een strafblad krijgt.

Eindhoven kan deze regels zelf niet aanpassen. Daarom vragen de partijen aan het college om in het landelijke veiligheidsberaad of bij het Openbaar Ministerie (OM) aan te dringen op verandering.

Coronaboete niet betalen

Professor Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit van Groningen riep eerder al iedereen die een coronaboete kreeg op om vooral niet te betalen maar in verzet te gaan bij het OM. ,,De regering had geen tijd om een nieuwe wet tegen de verspreiding van het coronavirus te maken. Daarom heeft ze de voorzitters van de veiligheidsregio’s gevraagd noodverordeningen uit te vaardigen. Daarin zijn twee bepalingen in terecht gekomen die elkaar tegenspreken.” Ook in de noodverordening van de regio Zuidoost Brabant - zoals die gold tot 1 juni - vindt hij die terug. ,,In artikel 1.2 staat dat samenkomsten verboden zijn, met daarbij een reeks uitzonderingen. Maar in het daaropvolgende artikel 2.2 staat dat het vormen van een groep van drie of meer personen is toegestaan, mits die onderling 1,5 meter afstand houden. Mensen kunnen hieruit concluderen dat je wel degelijk in een groep mag samenkomen, mits je maar voldoende afstand houdt. Het is niet redelijk om te verwachten dat ze snappen wat er van ze wordt verwacht.”

Nieuwe wet

Per 1 juni is deze passage in diverse verordeningen verbeterd, ook in die van Eindhoven en omgeving. Nu staat er alleen nog dat wie onvoldoende afstand houdt strafbaar is.