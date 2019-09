Eindhovense rasta-overvaller sloeg twaalf keer toe

DEN BOSCH - De ‘rasta-overvaller’, die Eindhoven begin dit jaar flink angst aanjoeg, heeft twaalf keer toegeslagen. Hij tekent daarmee voor meer dan de helft van de overvalgolf, die de stad toen overspoelde. Zijn zaak staat in december voor de rechter. Tot die tijd blijft hij in voorarrest.

De ‘rasta-overvaller’ kreeg die naam omdat hij vaak een rasta-pruik droeg tijdens de overvallen. Dat het een pruik was, bleek overduidelijk maandagmiddag toen hij in het strafbankje zat. Lang, groot, donker. Goedgekleed. Netjes. En kaal.

“Er kan nog wel wat bijkomen”, zei officier van justitie Hugo Storij drie maanden geleden. Duldson V. (52) werd toen verdacht van de overval op een casino in Oss, en de Eindhovense Casa. Daar zijn nu zeven overvallen bijgekomen. En er zijn er nog zeker drie waarvoor het OM te weinig bewijs heeft.

Bewaakster

Zeker zijn twee nieuwe zaken, vorige maand gepleegd in gevangenissen. Hij nam een bewaakster zo te grazen dat het OM van een poging doodslag spreekt. “Ik maak je kapot” schreeuwde hij, al schoppend naar de liggende vrouw. Hij werd meteen overgeplaatst maar daar ging hij de volgende dag tekeer. Op zijn tenlastelegging staat verder nog een overtreding van contactverbod met zijn ex, in Oss. Hij stond in haar achtertuin. Ook is hij een keer gepakt met een balletjespistool.

Advocate Irma Groenendijk vroeg vrijlating uit voorarrest. Duldson ‘wil zich bewijzen’, zei hij huilend. Het OM en de rechtbank prezen dat voornemen, maar de verdenking is te zwaar. En het schoppen in de gevangenis lijkt bepaald niet op zelfverdediging, zoals de pleitster zei.

Er is nu meer duidelijk over de overvallen. De eerste was, opvallend genoeg, op straat ergens in Eindhoven. Op 27 december 2018 wordt een man bedreigd en krijgt een klap met een pistool. Er is geen buit. Die is er wel een maand later, als de reeks supermarkt-overvallen begint. Hij zal het bijna altijd op dezelfde manier doen. Komt opeens binnenlopen met een bivakmuts (en pruik). Hij houdt personeel onder schot met een pistool, roept om geld en rust. Het personeel moet gaan liggen, hij slaat zijn slag en rent weg. Een aantal malen vlucht hij per fiets.

Geldkistje

De eerste is op 8 februari, de AH aan het Cassandra-plein. Hij scoort bijna 23500 euro. De bedreiging is dan met een mes. Het pistool komt bijna twee weken later, op 21 februari. De bloemist van winkelcentrum Woensel moet zijn geldkistje afgeven, de buit is onbekend. De volgende dag pakt hij 240 euro uit de kassa van de Total-pomp aan de Oude Bosschebaan.

Drie dagen later krijgt de Dunkin’ Donuts-kiosk in de Piazza ongewenst bezoek. Twee personeelsleden zijn nog binnen. ‘Schiet op, mattie, de andere kassa ook”. Een week later, 5 maart, de Jumbo aan het Nederlandplein. In de kassa dan achthonderd euro, plus een rol zegeltjes ter waarde van negen tientjes. Weer een week later weer een Jumbo. Nu die van het Woensels winkelcentrum . Twee kassa’s zijn bemand, hij roept ‘Geen gekke dingen doen’, de twee moeten knielen en zo blijven zitten, hij gaat er met 571 euro vandoor.

Casino

Drie dagen later een heel brutale: de Casa. Hij weet vier personeelsleden te bedreigen. Ze moeten naar het magazijn, waar vierhonderd euro ligt. De dag erop treint hij naar Oss. Die plaats kent hij goed, zijn ex woont er. In de avond loopt hij Jack’s Casino binnen. De man aan de balie krijgt het pistool voor zijn neus en moet de kluis openen. Twintig mille gaat in een tas.