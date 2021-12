Eindhovense rekenkamer kritisch op digitaal kwetsbare gemeente

Hans Goddefroy (1933-2021): ‘Uitmuntend vakman’ werkte vanuit zijn gemoed’

Beeldend kunstenaar en muzikant Hans Goddefroy is afgelopen vrijdag op 88-jarige leeftijd in Borssele overleden. Goddefroy woonde een flink deel van zijn leven in Eindhoven en Helmond en plaatste in deze regio veel beelden.

30 november