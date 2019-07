Eindhovense ripdealer blijft ondanks zwaardwonden achter tralies

Aantal opgelever­de nieuwbouw­wo­nin­gen in Eindhoven fors gedaald

11:14 Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in Eindhoven is in het eerste kwartaal van 2019 flink afgenomen vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Leverde de gemeente in 2018 nog 699 nieuwe huizen op, dit jaar waren dat er nog slechts 216. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde.