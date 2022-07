Eindhovense rocker Peter Koelewijn verkoopt zijn muziekrechten: 'Beter nu in één keer groot bedrag incasseren’

IN BEELD Bij PSV is een centrale verdediger uit Engeland in beeld om de selectie te versterken

Bij PSV wordt hard gewerkt aan het versterken van de defensie. De Eindhovense club wil snel een linksbenige speler aantrekken, die in het centrum uit de voeten kan. PSV overweegt op dit moment meerdere opties, waarvan de 20-jarige Jarrad Branthwaite er eentje is. Hij speelt op dit moment bij Everton, waar hij in aanmerking komt voor verhuur. Komende week beslist PSV of en bij wie er wordt doorgepakt, om nog snel een versterking aan te trekken voor de start van het seizoen.

11 juli