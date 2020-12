Eindhovense rocker Peter Koelewijn wordt 80: ‘Absolute koning van de Nederlandstalige rock-’n-roll’

Joost Belinfante (CCC Inc., Doe Maar e.v.a.) – favoriet: Marijke (1960)

,,Ik was 14 toen Kom van dat dak af uitkwam, maar Marijke vond ik eigenlijk nog een veel beter liedje. Ik durf wel te stellen dat Peter Koelewijn voor mij persoonlijk van grote invloed geweest is op mijn beroepskeuze en verdere levensloop. Hij bewees dat die rock-’n-roll dus ook in Nederland gemaakt kon worden, in het Nederlands nog wel. Dat schiep mogelijkheden!”