Eindhovense roeiers zetten alcohol opzij voor wedstrijd Varsity

Een van die teams, de Oude Vier van de Eindhovense roeivereniging Thêta, wordt onder andere getraind door coach Gerben van der Meijde. ,,Gemiddeld wordt er bij ons negen tot twaalf keer getraind in de week.’’ En niet alleen in de boot: ,,Soms krijgen ze krachttrainingen of gaan we mountainbiken in de bossen.’’ Het Eindhovense team, bestaande uit vier mannen, is erg gemotiveerd: ,,Ze willen allemaal het beste uit zichzelf halen. Er is telkens weer progressie en dat maakt het zo mooi om die jongens te begeleiden.’’