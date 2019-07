Eindhovense roman op lijst nationale Thea Beckmanprijs

Mastenbroek beschrijft in het boek voor jongeren van 14 jaar en ouder hoe pionier Hendrick Pels (16) in Amerika gevangen genomen wordt door indianen. Hij leert zo hun cultuur kennen en wordt meegezogen in de botsing tussen de expansie- en handelsdrift van de Nederlandse pioniers en de oorspronkelijke bewoners van Amerika. De schrijfster heeft voor de roman, die op ware gebeurtenissen uit 1659 is gebaseerd, veel vooronderzoek gedaan. Zo heeft ze deskundigen geraadpleegd om de indiaanse taal juist weer te geven.

Volledig scherm Het boek Hendrick, de Hollandse indiaan van de Eindhovense schrijfster Bianca Mastenbroek is genomineerd voor de Thea Beckmanprijs 2019. © De Vier Windstreken/Bianca Mastenbroek

Mastenbroek heeft al tientallen (historische jeugd-)boeken op haar naam staan. Zo werkte ze mee aan de jeugdserie Eindhoven Toen en Hier waarvoor ze een van de drie werken schreef. Dat gaat over de TU/e in de jaren 50. Kracht² heeft Neeltje van elf in de hoofdrol. Zij wil graag uitvinder worden, maar van haar vader moet ze naar de huishoudschool. De Eindhovense auteur heeft een ernstige spierziekte en is afhankelijk van een rolstoel. Enkele jaren geleden zei ze over haar ‘ultieme droom’: “Een internationale doorbraak met een van mijn boeken. Dat zou fantastisch zijn. Heel soms herkennen mensen me op straat en dat voelt zo fijn.” Wellicht dat de Thea Beckmanprijs daarvoor kan zorgen.