Eindhovense Sam Lasaroms(22) bezoekt 100 koffietentjes in 30 dagen: ‘Het leven is te kort voor slechte koffie’

Sam Lasaroms een koffieliefhebber noemen is een understatement. Grote kans dat je haar in september treft met een verse melksnor van een cappuccino, of vergezeld van een espresso. Want voor haar website koffietje.nl bezoekt ze deze maand honderd zaken waar ze gespecialiseerd zijn in het zwarte goud.

Een beetje liefhebber drinkt zijn zwarte goud tegenwoordig bij de zogeheten specialty bars waar barista's in een handomdraai een vliegende eenhoorn in je cappuccino draperen. Het zijn precies die tentjes waar Sam Lasaroms zich op richt tijdens haar 'koffiemarathon'.

,,Ik doorkruis het hele land, van Maastricht tot Groningen en van Rotterdam tot Eindhoven. Ik wil zoveel mogelijk hotspots in kaart brengen en beoordelen", zegt ze bij DENF Coffee in Eindhovense centrum. ,,Onderweg wil ik natuurlijk ook inspirerende verhalen vertellen van barista's en ondernemers.”

Volledig scherm Sam Lasaroms bezoekt voor haar website koffietje.nl honderd koffiebars in dertig dagen. Hier zit ze bij Beanbrothers in Eindhoven. © Sam Lasaroms

Haar liefde voor koffie begon eigenlijk met een andere liefde. ,,Tijdens mijn vorige baan zaten we boven Coffeelovers in Eindhoven", zegt Lasaroms. ,,Daar kwam ik een hele leuke jongen tegen en sindsdien dronk ik eigenlijk nooit meer koffie op kantoor maar alleen nog buiten de deur. In het begin was het natuurlijk nog vooral samen wegvluchten maar met het groeien van de ene liefde, groeide ook de liefde voor goede koffie. Toen is het idee voor koffietje.nl begonnen.”

De geboren en getogen Eindhovense beoordeelt de koffiezaken op vijf vaste criteria: Koffie, personeel, locatie, werken en uitstraling. ,,Natuurlijk staat de kwaliteit van de koffie voorop, maar voor veel mensen is het ook belangrijk om te weten of ze er kunnen werken", zegt Lasaroms. Haar droom is dat haar website uitgroeit tot een zoekmachine voor leuke koffiezaakjes in heel Nederland en Europa. ,,Zodat niemand ooit nog slechte koffie hoeft te drinken. Ik vergelijk het wel eens met wijn: Mensen willen toch ook alleen goede wijn drinken?”

De focus ligt nu nog vooral op het leren over koffie en het bezoeken van zoveel mogelijk plekken. ,,Ik drink gemiddeld vijf bakkies per dag, en dat terwijl ik eigenlijk best druk ben van mezelf", lacht ze. ,,Ik zorg in elk geval dat ik ook heel veel water drink en heb altijd een trosje bananen in mijn tas.”

Volledig scherm Sam Lasaroms bezoekt voor haar website koffietje.nl honderd koffiebars in dertig dagen. Hier zit ze bij het Koffiehuisje in Eindhoven. © Sam Lasaroms