Eindhovense Sanne ten Kate is op jacht naar de titel van Miss Nederland: ‘Het is allemaal mega spannend’

EINDHOVEN - De Eindhovense Sanne ten Kate (22) is een van de tien finalisten voor de titel van Miss Nederland. Op 31 augustus wordt bekend of ze de bekende kroon en sjerp mag dragen en door mag naar de verkiezing van Miss Universe.

Het zijn spannende tijden voor Sanne ten Kate. Een echte zomervakantie is voor haar dit jaar niet weggelegd. Want nadat ze half juni hoorde dat ze door was naar de finale van de missverkiezing, moest ze vol aan de bak. En bedenken hoe ze het allemaal gaat organiseren als ze de felbegeerde titel echt in de wacht sleept. Die betekent immers ook een jaar lang werk voor de organisator van het evenement.

Altijd iets met mode gehad

In het dagelijks leven studeert Sanne Ondernemerschap en Retailmanagement bij Fontys in Eindhoven. Daarnaast werkt ze bij brandstore Alix in de Eindhovense binnenstad. Want ja, met mode heeft ze van jongs af aan wel altijd iets gehad. De keuze voor zowel studie als werk maakte Sanne nadat een studie communicatie niets voor haar bleek te zijn. ,,Daar was ik na twee maanden al klaar mee", vertelt ze, ,,en ik besloot een tussenjaar te nemen om te bedenken wat ik wel wilde. Ik vond een baan in een kledingwinkel en vond daar al snel mijn draai. Door de contacten met klanten, maar ook de commerciële aspecten van dat werk. Maar altijd wil ik mijn klanten echt helpen en ervoor zorgen dat ze met iets goeds naar huis gaan. Want je uiterlijk is toch belangrijk, vind ik. Mensen voelen zich nou eenmaal beter als ze er goed uitzien.”

Uit je comfortzone

Hoewel Sanne bij geen enkel bureau is ingeschreven, doet ze sinds drie jaar wel modellenwerk en heeft ze ook een paar fotoshoots gehad. Het leuke aan dat werk? ,,Als model kom je echt uit je comfortzone, je leert veel over jezelf en ook het extravagante vind ik leuk. Op de resultaten die modellen boeken op de catwalk en in de modebladen mogen ze beslist trots zijn. Al realiseer ik me dat de extravagante shows van de grote merken alleen maar zijn weggelegd voor echte high fashion modellen en daar heb ik niet de juiste maten voor. Werken in dat wereldje lijkt me ook zwaar, ik denk dat de kleinere coming merken voor gewone meisjes beter bij mij passen. Maar ik wil ook zeker mijn diploma halen, dat voelt gewoon veilig.”

Mega spannend én leuk

Ondertussen heeft Sanne al heel wat beleefd sinds ze zich na aandringen van haar zusje had aangemeld voor de Miss Nederland verkiezing. Zoals een fotoshoot in Oostenrijk, catwalk trainingen en ook de opnames voor het televisieprogramma Op jacht naar de kroon zijn in volle gang. ,,Het is allemaal mega spannend, maar ook heel erg leuk. Maar ik vind het ook leuk om lekker te gaan kamperen hoor.”

De finale van de Miss Nederland verkiezing is op 31 augustus. Vanaf zondag 20 september is het televisieprogramma Op jacht naar de kroon wekelijks te zien op RTL4.