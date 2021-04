Eindhovense scholen Sint-Joriscollege en Helder kijken ongeduldig uit naar nieuwbouw in 2025

EINDHOVEN - Ook het Sint-Joriscollege en havo/vwo Helder in Eindhoven kunnen voorzichtig gaan uitkijken naar een nieuw schoolgebouw. De werving van een architect voor één gezamenlijk gebouw aan de Roostenlaan is begonnen en na een analyse van de ontwikkeling van de leerlingaantallen staan ook bij de gemeente Eindhoven de seinen op groen.

Als alles volgens plan verloopt zitten met ingang van het schooljaar 2025-2026 ruim 1700 leerlingen in het nieuwe schoolgebouw. De nieuwbouw met vier gymlokalen komt vlak achter het huidige Sint-Joris.

Eén dak

Het Sint-Joriscollege en Helder komen onder weliswaar onder één dak maar aan de architect zal worden gevraagd om toch zichtbaar te maken dat het gaat om twee verschillende scholen.

Voor de nieuwbouw is in totaal ruim 28 miljoen euro nodig. De gemeente heeft bijna 27 miljoen euro gereserveerd. De rest komt van schoolbestuur OMO.

Quote We zijn best ongeduldig en verheugen ons op de toekomst Directeur Peter van den Eijnde, Sint-Joriscollege

Over een nieuw gebouw voor het Sint-Joriscollege is al meer dan tien jaar gepraat. Een grondige verbouwing van de school was eerst het plan maar dat is twee jaar geleden veranderd. In 2019 besloot het gemeentebestuur om voor zeven middelbaren scholen nieuwbouw neer te zetten, zo ook voor het ‘t Joris en Helder.

Aantal leerlingen groeit weer

,,We zijn best ongeduldig en verheugen ons op de toekomst. Het perspectief wordt steeds beter’’, zegt directeur Peter van den Eijnde van het Sint-Joriscollege over de laatste ontwikkelingen. Het gebouw van het Sint-Joris is al veertig jaar oud. Er zitten bovendien leerlingen in een noodgebouw met acht lokalen.

Het Sint-Joriscollege telde vanaf 2015 steeds minder leerlingen. In 2019 was het aantal leerlingen gedaald tot 1338. Maar met de invoering van een nieuw onderwijsconcept, aangepaste werving, de titel Brainport School en een speciaal lesprogramma voor sporttalenten is de afname van leerlingen omgezet in een groei. Dit schooljaar ontving de school ruim driehonderd nieuwe leerlingen.

Ook komt er op het Sint-Joriscollege volgend schooljaar een vmbo-programma voor leerlingen met autisme en concentratieproblemen. De school gaat voor de toekomst uit van een constante instroom en stabiel aantal leerlingen (circa 1500).

Herontwikkeling locatie Helder

Helder is een kleine havo/vwo school die zich richt op leerlingen die door bijvoorbeeld autisme of concentratiestoornissen extra ondersteuning nodig hebben. De school heeft al meer dan het afgesproken aantal van 190 leerlingen.

Helder huurt de huidige gebouwen Voorbeek en Naastbeek van woningcorporatie Trudo die de locatie na het vertrek van de leerlingen zo snel mogelijk wil herontwikkelen.