Eindhovense school maakt vanwege corona speciale editie van eigen Jeugdjournaal: ‘Het móést doorgaan’

videoHet was een uitdaging, maar de Wethouder van Eupenschool uit Eindhoven heeft - coronavirus of niet - tóch gewoon weer een journaaluitzending gemaakt. Wel iets anders dan anders, maar niet minder fraai. ,,Er móést een journaal komen”, zeggen initiatiefnemers Irene Driessen en Ad Bogers.

Het is maandelijks weer een hoogtepunt, het Eupenjournaal van de Wethouder van Eupenschool. Al ruim vijf jaar is het journaal een begrip op de Woenselse basisschool, maar vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus was het de vraag of er in april wel een uitzending zou komen. Maar die vraag werd al snel beantwoord. ,,Er móést gewoon een journaal komen. Al was het wel een hele uitdaging”, zeg Irene Driessen. Toen haar twee kinderen vijf jaar terug nog op de school zaten, nam zij met leraar Ad Bogers het initiatief voor een maandelijkse uitzending.

Tot die tijd waren er weleens losse filmpjes, van het bezoek van Sinterklaas tot de Kinderboekenweek, maar het leek Driessen en Bogers beter om er een terugkerend journaal van te maken. En die opzet is geslaagd, blijkt wel. ,,We krijgen veel reacties. Als ik naar de supermarkt loop, word ik weleens herkend. Dan zeggen ze: ‘Hé, jij bent van het Eupenjournaal.’ Het is een begrip geworden”, zegt Driessen, die zelf een bedrijf in videoproducties heeft.

Volledig scherm De Wethouder van Eupenschool in Woensel heeft maandelijks een journaal. Leerkracht Ad Bogers (links) is een van de vaste deelnemers in de rubriek Studio Snor, een afgeleide van Studio Sport. © Still Eupenjournaal

Pianospelen

De laatste vijf jaar loopt het op rolletjes, Driessen en leerkracht Bogers filmen en interviewen leerlingen op de school en verder worden rubrieken - zoals Studio Snor, een afgeleide van Studio Sport - in de studio opgenomen. Maar nu is de school door het coronavirus dicht en moesten de makers vindingrijker zijn. ,,Wat er ook gebeurt: het moet doorgaan”, zegt ook Bogers, leerkracht van groep 8. Dus kregen de ongeveer 350 scholieren het verzoek om vooral zelf veel filmpjes in te sturen. En dat deden ze: Maxime trotseerde een eigen gemaakte hindernisbaan in de tuin en verder vermaken de scholieren zich met trampolinespringen, pianospelen én - natuurlijk - ook met huiswerk maken. Bogers: ,,Wij vonden het heel geslaagd. En het is toch weer een beetje afleiding in deze tijd.”

Of er ook op 1 mei weer een journaal te zien is? De vraag stellen, is hem zo'n beetje beantwoorden.