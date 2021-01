Eindhovense schoonheidssalon spil in verzekeringsfraude

Oost-Brabantse politie heeft handen vol aan enorme toename verwarde mensen door coronacri­sis

14 januari EINDHOVEN - Politieagenten hebben al jaren hun handen vol aan verwarde personen maar maakten afgelopen jaar in Oost-Brabant een enorme piek aan meldingen mee. Het aantal steeg van ruim 6600 in 2019 naar bijna 9100 in 2020: een toename van ruim 35 procent. De forse stijging lijkt het gevolg van het coronavirus, zegt Wilbert Paulissen, chef van politie Oost-Brabant.