Eindhovense softwarespecialist Isaac wil verder Europa in met Vlaamse eigenaar

Weer een prutsende aanslagple­ger in Eindhoven op beeld

17:23 EINDHOVEN - De schutter klemt beide handen om het automatische vuurwapen en strekt z’n armen in de richting van shishalounge Pool 8 & Lounge Villa 040 in Eindhoven. De beelden van een bewakingscamera aan de Bleekweg die dinsdagavond in Opsporing Verzocht werden uitgezonden, tonen aan wat er vervolgens die nacht van 2 januari 2019 gebeurt: helemaal niets.