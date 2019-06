Eindhovense SP deed online bewust of Murat Memis in Nederland was: ‘We wilden geen argwaan wekken’

EINDHOVEN - Leden van de Eindhovense SP-fractie hebben berichten gepost op de sociale media accounts van Murat Memis (31) om de indruk te wekken dat hij in Nederland was. ,,We wilden geen argwaan wekken", zegt vice-fractievoorzitter Jannie Visscher.

,,Het ministerie van Buitenlandse Zaken drong erop aan niet te laten blijken wat er aan de hand was”, aldus Visscher. Om die reden besloot de Eindhovense SP-fractie af en toe een bericht te posten zijn Twitteraccount of Facebookpagina. Visscher: ,,We moesten wel, hij was al twee keer niet in de raadsvergadering verschenen. We dachten dat dit het beste was, in het belang van zijn veiligheid.”

Uitreisverbod

Memis reisde op 28 april met zijn vrouw en twee jonge kinderen voor vakantie naar Turkije. Ook zou hij daar nog zakelijke afspraken hebben. Twee dagen later werd hij opgepakt en in de cel gegooid, op verdenking van het koesteren van sympathie voor de Koerdische Arbeiderspartij PKK en het maken van propaganda voor de organisatie via sociale media. Na vier dagen kwam Memis op vrije voeten, maar hij kreeg een uitreisverbod en zijn paspoort werd afgenomen. Hij moet in Turkije blijven in afwachting van een proces.

Op het moment dat Memis in Turkije werd opgepakt, kwam een proces op gang om hem vrij te krijgen. Vanuit Nederland werd aan alle mogelijke diplomatieke touwtjes getroekken om de Turken zover te krijgen dat ze de Eindhovense SP-er zouden laten uitreizen. De Nederlandse overheid wilde dat proces in alle stilte laten plaatsvinden in de hoop dat dit de kans van slagen zou vergroten. Tot dinsdagavond burgemeester Jorritsma de gemeenteraad inlichtte over de kwestie.

Familie

De leden van de Eindhovense SP hebben de afgelopen tijd regelmatig contact gehad met hun fractievoorzitter. ,,Hij is nog betrokken bij alles wat er gebeurt", vertelt Visscher. ,,We hebben contact met hem per telefoon en per app. We proberen hem op de hoogte te houden van wat er leeft.”

Memis verblijft op dit moment in een dorpje in Zuidoost Turkije, waar ook familie van hem woont. Visscher: ,,Hij zat eerst in Antalya, omdat ze daarnaartoe waren gegaan voor hun vakantie. Maar dat was ook niks, en ook nog duur. Nu heeft hij in ieder geval een beetje vertrouwde mensen om zich heen, zodat hij niet helemaal moederziel alleen is.”

Positief

Volgens Visscher probeert Memis zijn benarde positie positief te bekijken. ,,Het is een sterke persoonlijkheid. Maar hij wil ontzettend graag terug. Naar zijn gezin, en om zijn werk te kunnen doen. Zijn vrouw heeft het er ook heel moeilijk mee. Maar je hebt geen keus, met twee van die hele kleine kinderen. Ze heeft wel familie en vrienden die haar helpen en wij proberen dat ook.”