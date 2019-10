Eindhovense SP’er Jannie Visscher: Een onverstoorbare huis- tuin en keukenbestuurder

Eerst was ze wethouder in Groningen en later ook in Eindhoven. Begin vorig jaar werd ze raadslid in de lichtstad. Vervolgens was ze kandidaat-Europarlementariër en stond ze tweede op de SP-lijst. Maar vanwege het hoogst omstreden ‘Hans Brusselmans’-filmpje raakt haar SP beide zetels in het Europarlement kwijt. En nu is de Eindhovense politica plotseling de belangrijkste kandidaat om partijvoorzitter Ron Meyer op te volgen. Die, hoe ironisch kan het zijn, vertrekt vanwege datzelfde Brusselmans-filmpje.