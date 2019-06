Eindhovense SP’er Murat Memis zweeft tussen hoop en vrees in Turkije

Het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis, die vastzit in Turkije, verwacht dat het nog maanden kan duren voordat hij terugkeert in Nederland. Dat zegt hij in een exclusief interview met het Eindhovens Dagblad, dat donderdag wordt gepubliceerd.

Op 2 juli moet Memis voor de rechtbank in Antalya voorkomen, op verdenking van terroristische activiteiten. ,,Gezien het politieke klimaat in Turkije zal het dan nog wel even duren voordat de rechters een uitspraak zullen doen. Ze hebben volgens mij weliswaar geen bewijs in handen. Maar dat wil niet zeggen dat ik vrijgesproken word, ben ik bang", zegt Memis telefonisch vanuit een dorp bij Diyarbakir, waar hij nu bij familie verblijft.

Dinsdagmiddag werd vrij plotseling bekend dat de 31-jarige Eindhovenaar van Koerdische afkomst al sinds 30 april vast zit in Turkije. Vast in die zin dat hij het land niet meer uit kan. De autoriteiten hebben zijn paspoort ingenomen, waardoor hij een beperkte bewegingsvrijheid heeft. Op 30 april werd hij in een restaurant in Antalya gearresteerd, op verdenking van lidmaatschap en/sympathie voor de terroristische PKK.