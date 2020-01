Eindhovense spottersplek op de schop: ’Nu zal ik iets anders moeten met m'n tijd’

Nee, hij weet niet precies welk type vliegtuig wanneer overvliegt. En hij kijkt ook niet naar de vluchtschema's, registratienummers en andere informatie die op internet volop te vinden is. ,,Maar ik weet wel dat het rond deze tijd altijd druk is", vertelt Bram Jansen. Het is bijna middag en de 77-jarige Eindhovenaar kijkt met zijn verrekijker in de hand richting de centrale landingsbaan. Hij is ’zeker wel een paar keer per week’ op het parkeerterrein aan de Spottersweg te vinden. ,,Zeker in de zomer. Gewoon, als ik even niks te doen heb.”