Eindhovense Stadsakkers doelwit van vandalen: ‘Hoe kan iemand hier nou iets op tegen hebben?’

,,Onze keet was nog niet eens helemaal gerestaureerd en nu is het alweer mis”, verzucht voorzitter Hennie Kuijken. Een dag voor de inbraakpoging was de schilder nog langs geweest op de Stadsakker Orangerie in Woensel-Noord, waar ze groente voor de Eindhovense voedselbank verbouwen. De verf kan amper droog zijn geweest toen ze woensdagmiddag ongewenst bezoek kregen, dat probeerde binnen te komen door een luik te forceren. Dat lukte niet, Kuijken vermoedt dat ze gestoord zijn. Opmerkelijk is het tijdstip, tussen 3 uur en half 6.



,,Meteen dezelfde middag is het opgemerkt, toen een van de vrijwilligers haar jas kwam ophalen die ze was vergeten. Toen Frans Bosmans een paar uur eerder alles afsloot, was er nog niets aan de hand. Dat dit op klaarlichte dag gebeurt, maakt het nog brutaler.”