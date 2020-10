Eindhovense stadsbestuur moet wel de vaart er in houden

Dat het Eindhovense stadsbestuur na een paar jaar van financieel geploeter weer goed op weg is, dat staat als een paal boven water. Coronacrisis of niet, de oorlogskas op het Stadhuisplein in Eindhoven is goed gevuld. Als de crisis de komende tijd nog harder om zich heen grijpt dan het afgelopen half jaar het geval was, dan hebben het college van B en W en de gemeenteraad een spaarpotje van meer dan 125 miljoen euro om de ergste nood in de stad mee te lenigen. Met dank aan de strenge financiële discipline die VVD-wethouder Marcel Oosterveer van financiën dit college heeft opgelegd.