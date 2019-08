Eindhovense Stadstuin biedt ruimte aan jonge ondernemers

EINDHOVEN - Een tijdelijke invulling geven aan leegstaand vastgoed. Dat is het idee achter de Stadstuin in Eindhoven die half september officieel van start gaat.

De verbouwing en inrichting van de kantoorruimtes, toekomstige ateliers en gemeenschappelijke ruimtes in het voormalige pand van ABN-Amro op de hoek van de Boschdijk en Fellenoord in Eindhoven, is nog in volle gang. Hier en daar zijn ondernemers al aan het werk, maar binnen een paar weken moet de Stadstuin echt vol in bedrijf zijn. Eindhoven is, na Utrecht en Rotterdam, de derde stad in ons land waar de Stadstuin werkruimte gaat bieden aan starters, creatieve ondernemers, start-ups, midden- en kleinbedrijf en horeca.

Tijdelijke ruimte weliswaar, maar oprichter en mede-eigenaar Edo Wiersema gaat voor vaste voet op Eindhovense bodem. ,,In dit pand kunnen we in ieder geval anderhalf jaar, mogelijk langer, blijven. Maar het is wel de bedoeling dat de Stadstuin definitief in de stad blijft. Eindhoven heeft immers een interessante community met de aanwezigheid van de Design Academy en de TU/e", zegt Wiersema.

Netwerkborrels

De Stadstuin beschikt over een totaaloppervlak van ongeveer 3500 vierkante meter, goed voor de vestiging van 50 tot 75 bedrijven en ateliers. Die kunnen er een ruimte huren voor een prijs vanaf 250 euro, variërend van 15 tot 60 vierkante meter. Daarnaast is het de bedoeling zowel online als offline ondernemers met elkaar in contact te brengen.

Wiersema: ,,Online met bijvoorbeeld netwerkborrels, bootcamps en yoga en dergelijke, offline via de stadstuin-app en -website. Daarmee kunnen lokale ondernemers, maar ook bedrijven met landelijke en internationale ambities, elkaar leren kennen en op onderdelen samenwerking zoeken. Daar houden we ook bij de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes rekening mee. Met her en der bankjes waar bijgepraat of overlegd kan worden, een koffiebar en ook veel groen."

Nieuwkomer

De Stadstuin is in 2015 in Utrecht begonnen en telt momenteel vijf vestigingen: drie in Utrecht, een in Rotterdam en die in nieuwkomer Eindhoven is nummer vijf. In de Stadstuinen zijn op dit moment bijna vijfhonderd ondernemers actief. In Utrecht moeten aan het einde van dit jaar vijf locaties operationeel zijn.