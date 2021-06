Eindhovense stalker (75) de cel in nadat zijn ex uit Someren haar eigen leven nam

Video Tientallen bestuur­ders gecontro­leerd bij politiecon­tro­le in de wijk Woensel in Eindhoven

13 juni EINDHOVEN - Tijdens een politiecontrole zaterdagavond in de wijk Woensel in Eindhoven controleerde de politie tientallen bestuurders. Sinds vorige week grijpt de gemeente samen met de politie hard in om overlast van crossende en toeterende auto’s, motoren en scooters in de wijk de kop in te drukken.