Eindhovense start-up biedt serviceplatform voor slimme apparaten

Slimme thermostaten, deurbellen of beveiligingssystemen zijn uitermate handig. Maar om ze zelf te installeren is voor een deel van ons een brug te ver. Met als gevolg dat er aardig wat handige apparaten in de schappen blijven liggen. Start-up 50Five bedacht een oplossing: het Eindhovense bedrijf verkoopt slimme apparaten en biedt daarbij een installatieservice aan. Bonus is dat het team alle apparaten zelf heeft getest en alleen de apparaten die als beste uit de bus komen aanbiedt, waaronder merken als Nest, Honeywell, Philips Hue en de Ring Videodeurbel.

Het online platform is in 2016 voortgekomen uit de multinational Engie en bedacht door het team van de 35-jarige Manfred Klumpenaar die nu leiding geeft aan de start-up. „We zijn een zelfstandig bedrijf, maar rapporteren aan Engie Frankrijk dat de enige aandeelhouder is." Ondernemen zit bij Klumpenaar in het bloed. Als scholier startte hij naast zijn VWO-opleiding een bedrijf in vijvers. Om in de winter ook iets te doen te hebben, werd dat al snel uitgebreid naar grafmonumenten. Toen Manfred Klumpenaar ging studeren en het bedrijf overdeed aan zijn compagnon, telde het al vier vestigingen.

Toch koos Klumpenaar in 2007 na de studies Rechten en Bedrijfswetenschappen niet meteen voor een zelfstandig bestaan. Hij wilde ervaring opdoen in een groot bedrijf. Het werd Engie, toen nog Electrabel, een energiereus met wereldwijd 153.000 werknemers en een omzet van 65 miljard. Klumpenaar vervulde er meerdere functies. Omdat hij zich ook in het bedrijf zeer ondernemend toonde, werd hij gevraagd iets op te zetten dat klanten meer kon bieden dan alleen gas en elektriciteit. Met zijn team bedacht Klumpenaar bedacht een online platform dat niet alleen slimme apparaten levert maar klanten ook daarin adviseert en vakmensen levert die de apparaten kunnen installeren.

„De smart home markt groeit heel snel, met tientallen procenten per jaar. Maar het is belangrijk om klanten goed te begeleiden in deze nieuwe wereld: smart advice for every smart device,” aldus Klumpenaar. „We hebben eigen installateurs en maken gebruik van een netwerk van professionals die wij zelf trainen. Stuk voor stuk gecertificeerde mensen."

Inmiddels telt 50Five zeventig man personeel. De helft daarvan zit in Eindhoven. De afgelopen twee jaar heeft de start-up de omzet zien groeien van nul euro in augustus 2016 naar ruim vijf miljoen miljoen over 2017, het eerste volledige boekjaar.

