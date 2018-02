Eindhovense start-up Inspidere in finale Chivas Venture

„Het was een ontzettend spannende strijd", zegt Essaïdi. „Alle pitches waren ijzersterk, dus ik had geen idee wie tot winnaar verkozen zou worden. Dat maakt me dan ook heel trots dat Inspidere nu Nederland mag vertegenwoordigen tijdens de internationale finale van de vierde editie van de Chivas Venture. Nu we deze winst hebben binnengesleept, is de wil om de wereldwijde finale te winnen des te groter. Niet alleen vanwege de mogelijke financiële impuls, maar ook om met onze Mestic-methode een nog groter publiek te bereiken. Ik hoop dat we uiteindelijk het denkbeeld van onze maatschappij kunnen aanpassen. De natuur kent geen afval en zo moeten we ook kijken naar huidige maatschappelijke uitdagingen zoals het mestoverschot om deze op bewuste en duurzame wijze aan te pakken."