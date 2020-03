Eindhovense start-up Jobner haalt kwart miljoen binnen

Jobner koppelt freelancers aan opdrachtgevers met behulp van een app. Die app is inmiddels al meer dan vijfduizend keer gedownload en wordt voornamelijk gebruikt door jongeren. ,,Veel zijn studenten, want freelancen past goed bij hun flexibele schema”, legt oprichter Peter Roelfsema uit. ,,Mensen tussen de achttien en vijfentwintig jaar vormen onze doelgroep. Jongeren gaan niet voor stabiliteit, maar voor afwisseling, omdat ze nieuwe dingen willen leren en zich willen blijven ontwikkelen. Dat blijkt uit onze kennismakingsgesprekken.”

Horeca

De opdrachtgevers waar de freelancers aan de slag kunnen zijn vooral actief in de horeca, retail en logistiek. ,,Daar richten we ons voornamelijk op. Jongeren vinden het leuk om in die sectoren te werken en juist in die branches is er veel vraag naar flexibele medewerkers.”

Landelijke dekking

Ook wordt het geld besteed om uit te kunnen breiden. Roelfsema richtte het bedrijf afgelopen zomer samen met Angelo Visser op. Na de ontwikkelingsfase is de app sinds oktober te gebruiken. ,,We richten ons nu nog op Noord-Brabant, maar we willen naar andere regio’s toe”, zegt Roelfsema. ,,Onze ambitie is om aan het einde van het jaar een landelijke dekking te hebben. Daarom hebben we ondersteuning nodig. We willen groeien naar zo’n twintig medewerkers.”