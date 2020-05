Eindhovense start-ups krijgen lucht, maar de spanning blijft

530 diners voor vrijwilli­gers daklozenop­vang Neos en Voedsel­bank Eindhoven

10:15 EINDHOVEN - Restaurant Saffraan en stichting Food for Life delen 530 driegangendiners uit aan de vrijwilligers van de Voedselbank in Eindhoven en Nuenen en van daklozenopvang Neos in Eindhoven.