Eindhovense stationsoverkapping in oude glorie

Bovendien een met gevolgen voor het treinverkeer, want ook als er gewerkt wordt boven het spoor gelden er strenge veiligheidsmaatregelen. Het afgelopen weekend reden er dan ook geen treinen vanaf de sporen 3 en 4 en kwam de sprinter tussen Weert daarmee te vervallen. Volgens een woordvoerder van Prorail is dat de standaardprocedure bij werk op of boven het spoor. ,,Die gelden zelfs in de nachtelijke uren omdat er dan soms nog goederentreinen rijden. We nemen geen enkel risico. Veel van het schilderwerk wordt overigens wel in de nacht gedaan als de gewone treinen niet rijden. We proberen de overlast voor reizigers minimaal te houden.”