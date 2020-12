Eindhovense Sten sleep 11.000 euro bij elkaar voor onderzoek naar hersenstamkanker

Dit is een verhaal over liefde. Wies overleed op 9 maart thuis in de Stratumse wijk Schuttersbosch aan de zeldzame maar bijna altijd dodelijke variant herstenstamkanker (DIPG). Zijn geboortedag, 23 december, was ook de datum dat zijn moeder uitgerekend was en zijn zusje geboren kon worden. Uitgesloten, zo wist Simone meteen toen ze de timing hoorde van de verloskundige. Daarom werd besloten de bevalling in te leiden. Dat liep nog iets sneller dan gepland en Luus kwam ter wereld op 13 december, de naamdag van de Noorse heilige St. Lucia. ,,Luus betekent ook licht”, weet Simone. ,,Na Wies (wijs) en Sten (steen) wilde ik voor de derde ook een naam met een betekenis.” Vader Paul Janssen was aan het begin van de zwangerschap nog niet toe aan praten over nieuw leven, maar met de naam Luus was hij snel akkoord.

Pauls leven leek stil te staan na het overlijden van zijn zoon. ,,Elke dag die voorbijging, was dat langer geleden, verder weg van Wies. Dat wilde ik niet.” Ook was het verdriet van beide ouders soms zó groot, dat ze niet bij elkaar konden komen.

Echt álles gedaan

Simone vertelt dat het soms voelde alsof ze gefaald heeft. ,,Want als ouder heb ik de taak mijn kinderen groot te brengen. Tegelijk wist ik dat we er echt álles aan gedaan hebben.” Wat heet? Nadat de kinderoncologen in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht in november 2019 vertelden dat ze Wies zou overlijden aan DIPG, hebben de ouders de druk flink opgevoerd, zodat de handschoen weer werd opgepakt. ,,En toen zijn zij er ook weer vol­uit voor gegaan, om toch die 0,1 procent kans te grijpen”, aldus Paul. Het mocht niet baten.

Paul denkt ook verder. Hij hoopt dat de cheque van 11.000 euro die Sten binnenkort kan overhandigen aan de Utrechtse kinderoncoloog Dannis van Vuurden voor onderzoek naar hersenstamkanker, bijdraagt aan een toekomst waarin kinderen een kans hebben de ziekte te overleven. Van Vuurden pleit ervoor onderzoek en behandeling, naar zeldzame aandoeningen bij kinderen wereldwijd te centraliseren in gespecialiseerde ziekenhuizen en zo kennis en expertise te bundelen. ,,Als dat een kleine kans geboden had, hadden we ons huis verkocht om daar met Wies heen te gaan.”

Sten heeft het geld verdiend met het slijpen van messen. ,,Dat bleek voor veel mensen een prettige aanleiding om met ons in contact te komen”, zegt Paul. ,,Het werd minder beladen.”

Verbijsterd

Simone heeft tijd nodig gehad om te kunnen genieten van het idee weer een kind te krijgen. ,,Ik kwam een bekende tegen die me feliciteerde. Ik was verbijsterd. Waarmee? dacht ik. ‘Je bent toch zwanger?’, zei ze. Ze zag niet dat ik vol verdriet zat.”

Tijdens het gesprek houden vader en moeder hun kersverse dochter beurtelings tegen zich aangedrukt. Het is een tenger meisje met een fijn gezichtje. Na een poos wordt Sten (7) onrustig en gaat hij naar zijn kamer. ,,Hij heeft soms moeite met verdriet, maar toch kan hij het goed verwoorden”, zegt zijn moeder. ,,Laatst vertelde hij dat hij vindt dat Wies een goede keuze heeft gemaakt, ‘want hij had veel pijn. Maar nu hebben wij pijn’.”

Met Allerzielen hebben Paul en Simone vriendjes van Wies uitgenodigd. Samen hebben ze kaarsjes aangestoken en herinneringen opgehaald. ,,Dat deed natuurlijk ook pijn”, kijkt Paul terug. ,,Maar die pijn is er, dat willen we niet ontkennen.”

Jarig

Toch zoekt menigeen naar een manier om daarmee om te gaan. Dat merken Paul en Simone. Simone: ,,Woensdag was Wies’ verjaardag, hij zou negen zijn geworden. Dat vierden we, en natuurlijk hebben we gehuild. Sommigen weten dan niet hoe te reageren. Voelen zich machteloos, kunnen niet helpen.” Paul: ,,Dat klopt, het vált niet op te lossen. Maar als we zien dat mensen met een boog om ons heen lopen, doet dat meer pijn.”

Het is een gesprek van uitersten. In een huis waar vreugde en verdriet tegelijk voelbaar zijn. Het warme geluk als Luus haar ouders aankijkt, nadat vader voor bijna de driehonderdste keer een kaarsje heeft aangestoken in Wies’ kamer, waar nog niets veranderd is. En de ontroering bij het zien van de pop Wies, gemaakt naar een tekening die Wies van hen als broers had gemaakt.