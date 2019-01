Eindhovense Stéphane zet belangrijke stap in Formule 1 voor vrouwen

De W-Series is een nieuwe raceklasse alleen voor vrouwen, bedoeld als opstap naar meer. Naast Stéphane Kox zijn ook landgenoten Beitske Visser, Milou Mets en Shirley van der Lof door naar de laatste kwalificatieronde in maart in het Spaanse Almería. Samen gaan zij dan racen in de open Formule 3-auto en uitmaken welke achttien dames uiteindelijk mogen uitkomen in de W-Series. Daarnaast worden nog twee reserve-coureurs gekozen.

Opstapje

De W-Series gaat in in mei van start en bestaat uit zes race in onder meer Duitsland, België, Italië en Nederland en fungeert als voorprogramma bij het bekende DTM-kampioenschap. In de jury zitten onder meer voormalig Formule 1-coureurs David Coulthard en Alexander Wurtz. Het doel van de nieuwe klasse is om vrouwelijke coureurs een opstapje te geven richting de grote raceklassen. Aan de ‘Formule-W’ is een prijzenpot van omgerekend 1,3 miljoen euro verbonden.