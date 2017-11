Eindhovense stichting promoot sportnatie Nederland

De Eindhovense stichting Orange Sports Forum (OSF) is net terug van een handelsmissie naar Abu Dhabi en Oman. Een week daarvoor zat OSF met 15 sportgerelateerde bedrijven in China voor de kick-off van een driejarig programma in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Er zijn op beide missies contracten gesloten en samenwerkingsintenties getekend.

Zo zijn VDL Seating Systems (stadionstoelen), Vekoma en Philips Lighting in gesprek met een potentiële partner in Oman. Maar er zijn ook voetbalclinics gegeven voor vrouwen door de Holland Football University en er zijn contacten gelegd voor bedrijven die er binnenkort hun innovatieve sportproduct mogen komen pitchen. "Beide missies werden als erg geslaagd ervaren door het Nederlandse consulaat-generaal in Chongqing in China en de Nederlandse ambassades in Abu Dhabi en Muscat in Oman, waarmee we nauw samenwerkten", aldus Camil Smeulders, oprichter van OSF. "Want als je bijvoorbeeld in Abu Dhabi een overeenkomst kunt sluiten met de mogelijkheid voor onze leden om hun innovaties te pitchen bij Al Jazira FC van de steenrijke Sheikh Mansour, kun je je product straks misschien wel inzetten voor een club als Manchester City waar hij ook eigenaar van is. Dat is wereldwijde exposure."

Samenwerking

Orange Sports Forum is een platform waarin bedrijven, overheid en sport samenwerken om Nederlandse bedrijven en instellingen internationaal op de kaart te zetten. "We zijn een netwerkorganisatie die zich richt op het promoten van bedrijven, organisaties en instituten die verbonden zijn met de Nederlandse sport", legt projectmanager Rick Sleegers uit. "Dan moet je denken aan zaken als infrastructuur, accommodatie, financiering en advies, maar ook training, coaching, organisatie en marketing. Wij brengen de kansen voor Nederlandse bedrijven in kaart en brengen ze in contact met klanten en partners in het buitenland, waarbij we ons vooral richten op nieuwe markten. We werken nauw samen met Nederlandse overheden, ambassades en consulaten. Met die aanpak willen we de kansen in het buitenland optimaal benutten. En dat lukt goed."

Kansen

Als voorbeeld noemt hij VDL dat in Irak 60.000 stadionstoeltjes verkocht en onlangs een kantoor in Dubai heeft geopend. "Nederland is wereldwijd bekend als leidende sportnatie. Ondanks dat we een klein land zijn, behalen we jaarlijks talloze internationale sportsuccessen", benadrukt Smeulders. "Verschillende grote en opkomende markten hebben aangegeven samen te willen werken met Nederland op het gebied van sport. Dit betekent dat er prachtige kansen liggen voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Wij nemen daarin het voortouw in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en dat werpt zijn vruchten af."

OSF telt nu zo'n 300 leden. De netwerkorganisatie bestaat van de contributie die de leden betalen en incidentele (project-) subsidies. "We zitten regelmatig in Den Haag voor overleg met ministeries", zegt Smeulders.