Eindhovense studenten doen mee aan Dry January: ’Je hebt echt veel meer tijd om iets nuttigs te doen’

De ouders van Dirk Beekmans (18) reageerden lacherig toen hun zoon onlangs te kennen gaf dat hij samen met drie mede-studenten wil meedoen aan dry january. ,,Natuurlijk dachten ze dat het een grap was. Want welke student doet dat nu?” Het was juist die reactie die Beekmans en drie van zijn huisgenoten triggerde om het ook echt serieus te gaan doen: de hele maand januari lang geen druppel alcohol drinken.