Eindhovense studenten fietsen hartjes als eerbetoon aan overleden Claudia (21)

,,Het doel is erg bewust gekozen", laat Marleen Janssen weten, zij organiseert de fietsactie samen met Anna Ongenae en Joella Schouwenaar namens de roeivereniging. ,,Claudia was enorm fan van wielrennen. Ze fietste regelmatig op en neer naar haar ouders in Amsterdam en is afgelopen zomer naar Rome gefietst.” Voor komende zomer had ze zelfs de plannen om een vierweekse tocht dwars door Noorwegen te maken.

Een hart als gebaar

,,Toen we te horen kregen dat onze ploeggenoot was overleden, fietsten we als gebaar een route in een hartje", vertelt Janssen. ,,Het leek ons dan ook logisch om de actie zo op te zetten.” Omdat een echte bijeenkomst door het coronavirus niet kan plaatsvinden, is de fietsen een goed alternatief. ,,In deze tijd is het erg lastig om steun te zoeken bij elkaar als vereniging, maar door deze actie kunnen we Claudia op een mooie manier herinneren.”