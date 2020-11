Eindhovense studenten gebruiken eiwittest om ouderen sterk te houden

DEN BOSCH - Vanaf je 25ste neemt de spierkracht af. Bij ouderen gaat het nog sneller. Daarom is het nodig voldoende eiwitten binnen te krijgen. Maar wat is voldoende? Daarvoor is een test ontwikkeld.

Steeds vaker (bijna) struikelen of vallen. Minder zeker op de trap of op de fiets. De jampot niet open krijgen. De Eindhovense studenten Myrthe Vooijs en Ilaya Zomerschoe kennen de verhalen van ouderen.

Ze studeren Food Innovation aan de HAS Hogeschool in Den Bosch. Samen met studiegenote Kristie van Best uit Kaatsheuvel hebben ze als afstudeeropdracht een communicatiecampagne ontwikkeld om ouderen te overtuigen van het belang van voldoende eiwitten, de bouwstenen van onze spieren. In het vanwege corona bijna verlaten schoolgebouw doen de twee hun verhaal. Van Best doet mee vanaf het beeldscherm van de laptop.

Recepten voor eiwitrijk ontbijt

Ze vertellen dat ouderen vaak niet beseffen dat het over henzelf gaat als ze lezen over eiwittekort. En dus niet beseffen dat ze iets kunnen doen aan hun klachten. Ook vertellen ze over de website eiwitwijs.com, die is opgezet. Met heldere informatie, een test om te zien of we voldoende eiwitten binnenkrijgen en recepten voor eiwitrijk ontbijt, lunch en diner.

Daar leren we dat we de eerste 65 jaar van ons leven dagelijks genoeg hebben aan gemiddeld 0,8 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht. Daarna wordt 1 gram aangeraden en bij acute of chronische ziekte zelfs 1,2 tot 1,5 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag. Voor de gemiddelde oudere komt dit al snel op ruim 90 gram eiwit per dag.

Ouderen bereiken via Facebookpagina

De campagne is onderdeel van het project ConsuBETER van de HAS Hogeschool en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). En de test hebben ze opgehaald bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Materiaal was er dus voldoende.

Maar hoe bereik je de ouderen? ,,Niet via de huisarts, want dan is het vaak al te laat’’, zegt Zomer­schoe. ,,Ouderen zijn steeds vaker actief op internet. Daarom hebben we een Facebookpagina gemaakt.’’

Quote Met ontbijt van twee beschuit­jes met jam en kop thee krijg je nauwelijks eiwitten binnen

Vooijs vertelt dat daar vooral de nadruk ligt op een bewuste keuze. ,,Bij Tafeltje-dek-je heb je weinig te kiezen. Wel als je zelf je boodschappen doet.’’ Want dan is het goed te weten dat je met een ontbijt van twee beschuitjes met jam en een kop thee nauwelijks eiwitten binnen krijgt. Wat is een goed alternatief? ,,Havermout, noten, magere kwark. Daar kun je gemakkelijk een smakelijke mix van maken en het is voor iedereen haalbaar. Je hoeft geen exotische producten in huis te halen.’’

Met volle wasmand naar zolder

,,Voldoende eiwitten en dus een langer behoud van spierkracht sluiten ook aan bij het streven van de overheid om ouderen langer zelfstandig te laten wonen’’, zegt Van Best. Inderdaad, want om met een volle wasmand naar de zolder met waslijnen te lopen, vraagt sterke spieren. Dus is het zaak keer op keer de boodschap te brengen. Dat weten de studenten inmiddels ook. ,,De kracht zit hem in de herhaling.’’ Nu nog even de test doen.