Eindhovense studenten voeren met posters en vlaggen corona-campagne voor jongeren

De studenten hangen deze dagen in totaal zo’n tweehonderd posters van de landelijke campagne ‘Daar doe ik het voor’ op in studentenhuizen en onderwijsgebouwen. Op de posters staan Eindhovense studenten die medestudenten en andere jongeren vertellen waarom zij zich houden aan de coronaregels. Penev, van de Eindhovense koepel van studentenverenigingen Compositum: ,,Hoewel veel studenten al hun verantwoordelijkheid nemen, mag in onze optiek het coronabewustzijn onder studenten en andere jongeren nog een heel stuk groeien. Wij hopen ze hiermee duidelijk te maken dat het opvolgen van de maatregelen belangrijk is voor iedereen, ook voor jongeren.”

Signaal afgeven

TU/e- bestuursvoorzitter Robert-Jan Smits toonde veel waardering voor de actie van de studentenverenigingen. ,,Mooi om te zien dat studenten hun verantwoordelijkheid nemen en belangrijk dat ze dit signaal afgeven aan andere studenten en jongeren. Alleen samen krijgen we het virus immers onder controle.”

Samenwerken

Ook de Eindhovense burgemeester Jorritsma is lovend over het initiatief: ,,Deze jongeren laten zien dat ze wel degelijk weten waar het om draait: samen opkomen voor elkaar. Bovendien komen de meesten niet eens uit Eindhoven, maar brengen het DNA van onze stad – samenwerken – nu wel in praktijk.”

Vlaggen

De actie in Eindhoven is onderdeel van een landelijke campagne, waar de Nederlandse studentenverenigingen samen de schouders onder hebben gezet. De aftrap daarvan was vandaag in Utrecht. De Eindhovense verenigingen hangen ook een vlag aan hun sociëteitsgebouw in de binnenstad.