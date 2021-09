Eindhovense studio Atelier NL toont 15 jaar werk op fraaie expo in Venlo

RecensieIn het vernieuwde museum Van Bommel Van Dam in Venlo is de eerste overzichtstentoonstelling te zien van ontwerpstudio Atelier NL. Uit Eindhoven.

In den beginne was er… De zandkorrel. Of eigenlijk klei. Peruaanse klei om precies te zijn. Waar ontwerper-in-opleiding Lonny van Ryswyck in 2003 elke dag in werkte, als onderdeel van haar stage in een keramiekwerkplaats. Daar realiseert zij zich dat thuis, in Eindhoven, ze de grondstoffen simpelweg ergens bestelt en later verwerkt: geen idee waar dat zand of die klei vandaan komt; heel anders dus dan in Peru.

Fles als vaas

Een jaar later werken Van Ryswyck (43) en Nadine Sterk (44) samen in Sao Paulo, waar ze als studenten van de Design Academy Eindhoven (DAE) ontdekken dat bewoners van de buitenwijken afval beschouwen als herbruikbaar materiaal. Zo kan een plastic fles prima dienst doen als vaas. Samen met de bewoners verzamelt het duo flessen en maakt samen met lokale houtbewerkers houten omhulsels: de Monte Azul-vaas is geboren. En gelijk ook de basis voor Atelier NL, de ontwerpstudio van de twee, die nu 15 jaar bestaat en wat wordt gevierd met een sterke overzichtsexpositie in museum Van Bommel Van Dam in Venlo.

Quote Atelier NL heeft een enorme drang om dingen te onderzoe­ken

Goed kijken naar de omgeving, waarde vinden in juist dat wat vaak wordt vergeten, vakmanschap inzetten en samenwerken met mensen uit diezelfde omgeving: dat zijn de kernbegrippen van Atelier NL en die hebben uitgemond in een reeks projecten die de hele wereld over reizen en die zeer invloedrijk zijn. Niet voor niets doceren beiden nu op dezelfde DAE.





Klei scheppen

De drang om te onderzoeken en vervolgens met de uitkomsten aan de slag gaan, komt perfect tot uitdrukking in het project ‘Uit de klei getrokken’ dat zich afspeelt in de vlakke Noordoostpolder. Van Ryswyck en Sterk trekken daarvoor de overall en stevige laarzen aan en scheppen klei, op tachtig verschillende plekken in die eindeloze vlakte. Ze maken kennis met de boeren en verwerken de klei tot tegels. Om vervolgens vast te stellen dat elke tegel een andere kleur, structuur en zelfs een andere grootte heeft.

Het duo maakt vervolgens ook een servies van de klei; gebruikskeramiek dat op een subtiele, fraaie manier het verhaal vertelt van een regio en haar gebruikers.

Van klei naar keramiek, zo logisch is de volgende stap van Atelier NL dat zand begint te verzamelen en ook aan anderen vraagt dat te doen. Dat levert een indrukwekkende collectie flesjes op, met zand van bergtoppen tot en met stranden; van bijna zwart tot dieprood. Dat ‘wilde’ zand wordt ingezet voor een serie mondgeblazen objecten: ‘ZandGlas’ is geboren en daarmee nogmaals de vaststelling dat met lokale of regionale grondstoffen uitstekend valt te produceren.

Mooi ook te weten dat de stenen waarmee het centrum van Eindhoven op dit moment wordt ingevuld, zijn ontworpen door Atelier NL. De verschillende kleuren tonen de diversiteit van de ondergrond aan: de geschiedenis van de stad wordt hier letterlijk bovengronds getild.

Earth Alchemy – 15 years of digging, Atelier NL. Museum Van Bommel Van Dam, Keulsepoort 1, Venlo. Open: di t/m zo van 11-17 uur. Tot 10 jan.

Volledig scherm Honderden flesjes met verschillende soorten zand uit alle windstreken van de wrereld, een ander project van Ateleir NL, ook te zien in Venlo. © Blickfanger