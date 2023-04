Eindhovense taalkunstenaar Fresku speelt op jazzfestival So What’s Next

recensie Fresku toont zijn klasse eens te meer in uitverkoch­te Effenaar

EINDHOVEN - Hij vloog vorige week als Ambassadeur van de Vrijheid van het ene naar het andere bevrijdingsfestival en speelde niet lang geleden de hoofdrol in RTL-serie Woensel West. Donderdag was Fresku weer de rapper Fresku, in zijn thuisplaats Eindhoven. In de uitverkochte kleine zaal van de Effenaar liet hij van de meet af horen het kunstje niet verleerd te zijn.