Eindhovense tasjesrover die deo in ogen van vrouwen spoot vindt zichzelf ‘niet slim bezig’

DEN BOSCH - De rechtszaak tegen een Eindhovenaar die in maart tasjes stal van vrouwen door hen deodorant in de ogen te spuiten, is donderdagmiddag halverwege afgebroken. Rechtbank en OM willen dat hij (23) nog eens psychisch onder de loep wordt gelegd om te kijken of tbs een goede oplossing kan bieden.

Toen op 3 maart binnen een kwartier twee vrouwen bij de tunneltjes rond de Bijenkorf werden beroofd van hun tas, was duidelijk dat het om dezelfde dader moest gaan. Het gebeurde ook op dezelfde manier: ze werden van achteren vastgepakt, voelden iets brandends in hun ogen en een ruk aan hun tas.

Gebroken neus

Het eerste slachtoffer raakte zo een rugzak kwijt in de Fellenoordtunnel, de tweede vrouw werd gepakt bij de Vestdijktunnel. Zij kreeg een stomp op haar neus, die daardoor brak. Twee mannen gingen achter de dader aan. In de vlucht verloor de dader een schoen en zijn telefoon. Daarin vond de politie selfies en een foto van het ID-bewijs van Ricardo B.. Meer bewijs kwam uit camerabeelden van de Q-park. Daarop is B. te zien met twee tassen, en een blote voet. Ook een buschauffeur kreeg hem met blote voeten in de wagen.

Desondanks ontkende Ricardo tot nu toe alles. Een psycholoog en psychiater zagen stoornissen en in voorarrest ging hij al naar de Woenselse Poort. Officier van justitie Matthijs van Dam kreeg een rapport van de reclassering waarin tbs werd aangestipt., Dat moet dan wel goed worden onderzocht, vond hij.

Ricardo was het daar niet mee eens: hij zit al zeven maanden achter tralies. In de zaal bekende hij, gezien de camerabeelden, opeens wel alles. Al had hij de vrouw niet gestompt: ‘Bij onze krachtmeting is wellicht teveel weerstand geboden hetgeen tot een verkeerde manoeuvre kan hebben geleid, sprak hij. En hij vond het ‘geen slimme zetten’ van zichzelf.'

Juist dat bekennen sterkte Van Dam in zijn vraag tot meer onderzoek. Advocaat Mark Broere was faliekant tegen. De psychiater, een gestudeerd man, liet tbs liggen, maar omdat de Reclassering twijfelt zou alles overnieuw moeten, zag hij. De rechters waren het echter met Van Dam eens. Ze weten nu te weinig om straks de best mogelijke oplossing te kunnen kiezen.

Geen kliniek

Broere probeerde nog om Ricardo tijdens de drie maanden wachttijd in een kliniek te krijgen in plaats van de cel, maar dat wees de rechtbank af.